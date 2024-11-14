Депутат «ЕР» провел встречу с сотрудниками конструкторского бюро в Мытищах

Дмитрий Ионкин встретился с сотрудниками Особого конструкторского бюро кабельной промышленности. Депутат рассказал о мерах поддержки в проекте «Единые».

Депутат партии «Единая Россия» рассказал о поддержке предприятий в городском округе Мытищи, подчеркнув важность развития промышленности, экономического роста города и создания новых рабочих мест.

Меры поддержки военнослужащих Специальной военной операции и членов их семей также обсудили на встрече. Рассказал депутат и о программах помощи в Мытищах, и о том, как можно обратиться за необходимой поддержкой.

Народный избранник поблагодарил трудовой коллектив за активную гражданскую позицию и вклад в развитие городского округа Мытищи, выразив уверенность, что, объединив усилия, можно сделать округ еще лучше и комфортнее для жизни.

Целью проекта «Единые» — создание и поддержка среды взаимодействия людей, их идей, смыслов, возможностей на благо России и решения социально значимых проблем.

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