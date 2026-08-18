Депутат Чаплин разъяснил, кто должен платить за ремонт батарей в квартире

С приближением отопительного сезона у многих россиян возникает вопрос: кто отвечает за ремонт и замену батарей — управляющая компания или сам собственник? Ответ на него дал депутат ГД от «Единой России» Никита Чаплин в интервью 360.ru.

«Все зависит от конструкции системы отопления в доме. Если радиатор не имеет запорных кранов (вентилей) или они отсутствуют и для его демонтажа требуется перекрывать стояк всего подъезда, то такая батарея считается частью общедомового имущества. В этом случае ее замена и ремонт — обязанность и расходы управляющей компании», — сказал он.

Если на радиаторе установлены устройства, позволяющие снять его без отключения стояка, и его смонтировал собственник, то ответственность за его ремонт лежит на хозяине квартиры.

При протечке из-за аварии на общедомовых сетях или некачественного ремонта УК ущерб должна возместить управляющая компания. Для этого важно зафиксировать причину в акте осмотра.