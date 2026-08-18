Депутат Чаплин рассказал, как распознать мошенников, «проверяющих» счетчики

Одна из самых распространенных схем мошенников — отправка поддельных уведомлений о срочной поверке счетчиков. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью 360.ru.

По его словам, мошенники часто звонят, приходят лично или присылают сообщения с угрозами немедленных штрафов и отключений. Они всегда торопят, создавая панику, чтобы жертва согласилась без раздумий.

«Настоящее уведомление о поверке приходит от вашей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации в письменном виде с печатью, с указанием конкретного срока и ссылкой на нормативные документы», — сказал он.

Главное правило — не впускать без документов незнакомцев, явившихся по звонку или объявлению. У настоящих сотрудников должен быть договор с УК или статус аккредитованной компании.

Если счетчик сломался, на его ремонт есть три месяца, что не требует мгновенного решения. Когда предлагают «срочную замену» с угрозами штрафов — это мошенники.