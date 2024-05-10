Депутат Брынцалов поздравил ветерана из Балашихи с Днем Победы | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 15:04 Депутат Брынцалов поздравил ветерана из Балашихи с Днем Победы Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил ветерана Великой Отечественной войны Александра Золотова в Балашихе перед Днем Победы. По словам депутата, такие встречи в преддверии 9 Мая стали хорошей традицией.

Брынцалов пожелал ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и сил.

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«Вы — пример для всех нас. Вы — гордость Балашихи и всей страны», — подчеркнул депутат.

Биография Александра Григорьевича известна не только в округе, но и во всем Подмосковье. Он участвовал в защите Москвы, Курско-Орловской битве, Висло-Одерской операции и освобождал многие города Польши во время войны. После войны он продолжил служить в армии более 36 лет, а после ухода из вооруженных сил активно работал в гражданских организациях.

Брынцалов отметил его активную роль в достижении Победы и послевоенное стремление к сильной и независимой России. Он также выразил благодарность за передачу знаний и жизненных принципов молодежи.

В свою очередь, Золотов подчеркнул свою веру в победу и пожелал ясного неба над головой российским воинам и всей стране.

«Я знаю, что наши обязательно победят, у них все есть, чтобы победить. Дай Бог, чтобы все было благополучно в нашей стране. Нашим воинам и всем нам ясного неба над головой», — сказал торжественно ветеран.

Согласно устоявшейся традиции в преддверии и в День Победы жители округа выступают перед окнами ветеранов, чтобы выразить им свое уважение за героический подвиг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.

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