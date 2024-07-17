Депутат Богородского округа Олег Пушенок подарил мячи юным футболистам

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Депутат Богородского округа Олег Пушенок подарил мячи ребятам из футбольной секции «Красный электрик» в Старой Купавне. Несмотря на летние каникулы, тренировки и занятия у юных спортсменов продолжаются.

Летом вместе с тренером ребята оттачивают навыки и приемы владения мячом, повышая свое профессиональное мастерство.

«Мы поговорили на тему чемпионата Европы: за кого они болели, и кто их кумиры, обсудили яркий финал и игру чемпионов — испанцев! Тренер Сергей Борисович Хохлов вкладывает всю душу в ребят. Многие годы прививает любовь к футболу подрастающему поколению, за что его искренне любят и ценят. Дети с удовольствием занимаются, выполняя указания тренера. Поэтому я с радостью откликнулся на их просьбу о приобретении новых футбольных мячей и подарил им мячи», — поделился Олег Пушенок.

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