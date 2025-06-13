Депутат Андрей Гореликов проверил состояние детской площадки в Мытищах

Детский автогородок на Юбилейной улице вблизи школы № 32 в Мытищах стал важной частью партийного проекта «Безопасные дороги». Его координатор и первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов осмотрел техническое состояние площадки.

Вместе с депутатом автогородок обошли и представители Госавтоинспекции и активисты партии. Комиссия проверила наличие на детской площадке необходимых знаков, разметки, осмотрела состояние элементов дорожной инфраструктуры. Андрей Гореликов отметил, что автогородок — это не просто игровая зона, это учебное пространство, где ребята осваивают навыки безопасного поведения на дороге и изучают правила.

«Это важный этап в формировании ответственности и внимательности у будущих участников дорожного движения», — добавил народный избранник.

Гости побеседовали со школьниками, обсудили с ними правила дорожного движения и дали несколько советов.

«Ребята, важно запомнить эти правила, потому что они пригодятся вам в реальной жизни. Хорошие привычки, сформированные здесь, защитят вас и других участников дороги», — обратился к детям представитель Госавтоинспекции.

Члены комиссии рассмотрели на встрече и возможность проведения дополнительных занятий на тему дорожной безопасности, значения дорожных знаков и разметки, а также организации профилактических мероприятий для школьников и их родителей.