Депутат Анатолий Утриванов представил в Дубне отчет о работе за 2024 год

Руководитель территориальной депутатской группы Анатолий Утриванов отчитался перед жителями Дубны о результатах работы за прошлый год. Главной задачей 2024 года он назвал комплексное благоустройство центра левобережной части города.

Работы в этом направлении завершат в начале лета. Там установят систему видеонаблюдения, выполнят озеленение территорий, разместят торговые павильоны для продажи кофе и чая. Помимо этого, планируют обустроить пешеходные дорожки по обеим сторонам бульвара вдоль домов.

Как рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, администрация муниципалитета весь прошлый год тесно сотрудничала с депутатами.

«Совместными усилиями реализовали важные проекты: благоустройство Центральной улицы, капитальный ремонт школы № 1 и центра дополнительного образования „Дружба“», — поделился он.

Тихомиров также добавил, что остается важная задача по расселению жителей аварийных домов. Этот вопрос тоже решают совместно с народными избранниками.

Помимо этого, на встрече затронули вопросы организации доступного пляжа на левом берегу Волги, возведения нового корпуса в загородном лагере «Сосновый бор» и празднования в Дубне 80-летия Великой Победы.