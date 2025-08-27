Депутат Александр Бахтин в Балашихе провел личный прием граждан

Ее вопрос касался работы сферы здравоохранения в округе и записи к специалистам. Александр Бахтин внимательно выслушал обращение, предоставил разъяснения и предложил варианты решения вопроса.

«Очень часто люди приходят на прием, не зная о своих правах. Поэтому очень важно выслушать человека и дать ему подробную и понятную консультацию. Работа с обращениями — это возможность улучшить жизнь каждого жителя», — сказал Александр Бахтин.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться за помощью в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7; микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Для предварительной записи на прием открыта горячая линия: 8 (985) 193-64-03.