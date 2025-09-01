День знаний отметили в Воскресенском колледже

С началом учебного года студентов поздравил глава городского округа Алексей Малкин.

«Студенчество — чудесное время. Думая о будущем, не забывайте о настоящем. Живите, веселитесь, влюбляйтесь, не забывая про учебу, конечно. У вас сейчас самое прекрасное время, для вас открыты все пути. Удачи вам, счастья, чтобы у вас все получилось», — подчеркнул глава.

С напутственными словами к студентам обратилась директор колледжа Алла Лунина.

«Дорогие друзья, теперь вы уже не школьники, а студенты. Ваша книга жизни снова начинается с чистого листа. Что вы там напишете, так и будет. Мы постараемся дать вам все, что можно: знания, навыки, любовь. Вам остается впитать, научиться и использовать. Ставьте цели, реализуйте их, мечтайте, раскрывайте свои таланты», — отметила Алла Юрьевна.

После торжественной линейки прозвучал первый студенческий звонок. В аудиториях ребята познакомились с наставниками, узнали историю колледжа, его традиции и прослушали введение в профессию.