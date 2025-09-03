День знаний отметили в центре культуры «Леонидовка» в Мытищах

День открытых дверей, приуроченный ко Дню знаний, прошел в культурно-информационном центре «Леонидовка». Это событие стало отличной возможностью для жителей и гостей городского округа Мытищи узнать больше о деятельности центра и его разнообразных предложениях.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную и разнообразную программу, в рамках которой посетители смогли не только познакомиться с работой учреждения, но и узнать о действующих кружках и секциях. Кроме того, они имели возможность насладиться выступлениями талантливых творческих коллективов, представляющих различные жанры искусства. Это создало атмосферу праздника и вдохновения, которая наполнила зал.

«Благодарю всех сотрудников культурно-информационного центра „Леонидовка“ за то, что они из раза в раз организовывают прекрасные и по-настоящему интересные мероприятия. На Дне открытых дверей мы познакомились с педагогами, а также записались на дополнительные занятия: вокальный, хореографический и театральный», — отметила Ирина, одна из жительниц Мытищ.

Ее слова подчеркивают важность таких мероприятий для жителей города и их стремление к самосовершенствованию.