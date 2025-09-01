День знаний отметили в школе «Гармония» в Можайске

В школе «Гармония» Можайского округа торжественно встретили новый учебный год. Ребят с Днем знаний поздравил ветеран СВО Роман Гомыляев.

В День знаний на торжественную линейку пригласили заместителя председателя Совета депутатов Татьяну Дроздову. Она обратилась к ученикам, пожелала упорства, любознательности и побед. Галина Аксенова, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества», подчеркнула важность единства, патриотизма и взаимопомощи.

Школьники вручили ветерану СВО Роману Гомыляеву подарок в благодарность за его мужество и самоотверженность. Этот символический жест говорит о непрерывной поддержке и заботе о тех, кто защищает наше спокойное будущее.

«Желаем всем ученикам вдохновения, отличных оценок и интересных открытий на пути к знаниям. Педагогам — терпения и мудрости, а родителям — гордости за успехи своих детей!» — поздравила присутствующих социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.