День знаний отметили в парке Мира в Мытищах

Увлекательную культурную программу, которая привлекла внимание и создала атмосферу праздника, подготовили на 1 сентября для школьников и посетителей парка. Разнообразные творческие коллективы, которые радовали зрителей своими талантами и артистизмом, выступали на сцене амфитеатра.

Специальную фотозону под названием «Первый день в школе», где все желающие могли запечатлеть свои яркие моменты и поделиться ими с друзьями и близкими, организовали в Мытищинском парке Мира. Участники мероприятия стали свидетелями захватывающего театрального флешмоба «Снова в школу», который погрузил их в атмосферу радости и волнения, связанного с началом учебного года. Анимационная интерактивная программа «Навстречу знаниям» привнесла элемент игры и веселья, позволяя детям активно участвовать и взаимодействовать друг с другом.

Для ребят организовали множество мастер-классов, охватывающих различные творческие направления. Эти занятия стали дополнением к праздничной программе и предоставили детям возможность развить свои навыки, а также почувствовать себя более уверенно и подготовлено к грядущему учебному году.

Парк Мира в Мытищах стал центральным местом встречи для учеников после праздничной линейки и первых уроков. Здесь дети не только отмечали День знаний, но и получали заряд положительной энергии.