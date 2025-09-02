День знаний отметили в Губернском колледже в Серпухове

Губернский колледж в Серпухове включили в топ-100 лучших учреждений средне-профессионального образования России по версии движения «Профессионалы». В этом году учреждению исполнится 95 лет. С 1 сентября здесь будут обучаться еще 630 первокурсников.

На торжественной линейке в День знаний присутствовали заместитель главы Оксана Лебедева, председатель Комитета по образованию Оксана Евдокимова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, муниципальный Ольга Ковшарь, председатель Общероссийского профсоюза образования в Серпухове, Почетный гражданин Татьяна Клочко и заместитель директора по персоналу и внешней политике ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» Сергей Савин. Учащихся также поздравила выпускница школы при Губернском колледже, врач-онколог, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

Особым гостем стала первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она наградила педагогов знаком отличия Министерства просвещения за воспитание подрастающего поколения. Директора и Народного учителя Александра Лысикова отметили за проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Ему вручили благодарность от Министерства образования Подмосковья.

Александр Иванович наградил призеров и победителей региональных чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс». Ребята доказали свое мастерство и защитили честь Серпухова.

В этом году в Губернском колледже открыли кластер «Индустрия робототехники» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Это прорыв в области подготовки молодых специалистов.