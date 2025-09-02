День знаний масштабно отметили в Павловском Посаде

Праздничные мероприятия развернулись на двух площадках: у дома культуры «Филимоновский» и в городском парке. Организаторы постарались создать максимально насыщенную и интересную программу, чтобы каждый ребенок смог найти для себя что-то увлекательное и полезное.

У ДК «Филимоновский» для школьников провели зажигательную программу «Ярко провожаем лето!». Любимые сказочные герои устроили веселые конкурсы, в игровой форме проверив готовность ребят к школе. Танцы, игры и интересные задания создали атмосферу настоящего праздника.

Особенно понравилось юным зрителям вызвало научное химическое шоу Мальвины с крио-эффектами. А завершилась программа зажигательной дискотекой с огромной плюшевой Капибарой, которая заставила выйти на танцпол даже самых стеснительных детей.

Городской парк Павловского Посада превратился в большую игровую и познавательную зону, где уже у входа гостей встречали ростовые куклы. Юные посетители «Парка знаний» с удовольствием участвовали в игровом квесте «Навстречу к знаниям» и творческих мастер-классах «Я сделаю сам». Огромной популярностью пользовалась фотозона «Только вперед». Научное химическое шоу «День знаний» и шоу мыльных пузырей добавили празднику зрелищности.