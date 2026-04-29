День жен-мироносиц отметили в Ступине

Праздник, объединивший веру, семью и общину, прошел в Свято-Троицком Белопесоцком женском монастыре. Торжества начались с Божественной литургии, которую возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Владыка Аксий в своей проповеди напомнил о подвиге жен-мироносиц — примере любви, способной преображать мир. После литургии состоялся крестный ход. В молитвенном шествии вместе с прихожанами приняли участие глава округа Сергей Мужальских и вице-президент фонда «Исток» Юлия Савихина.

Продолжением праздника стало торжественное мероприятие на площади монастыря. Обращаясь к собравшимся, Сергей Мужальских назвал женщин опорой и поддержкой во все времена, отметив, что в округе реализуется множество мер поддержки института семьи.