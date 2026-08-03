День железнодорожника отметили в Волоколамске

Мероприятие под названием «На всех парах», посвященное профессиональному празднику железнодорожников, прошло в Волоколамске 2 августа. Работников стальной магистрали поздравили заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова, председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева и начальник железнодорожной станции Волоколамск Евгений Никулин.

Лучшим сотрудникам отрасли вручили заслуженные награды за высокий профессионализм, добросовестный труд, безаварийную работу и обеспечение безопасности движения поездов. Особо поздравили ветеранов профессии, которые в этом году отмечают личные юбилеи — Елену Желобкову, Николая Зайцева и Елену Цыганкову.

На празднике выступили местные творческие коллективы и артисты, работали тематические мастер-классы. Также состоялся футбольный турнир, в котором участвовали команды «Локомотив» и «Ветераны».