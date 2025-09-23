День здоровья прошел в торговом центре в Котельниках

В самом большом торговом центре города для жителей и гостей Котельников фактически организовали поликлинику, только без предварительной записи и очередей. Узнать все о своем здоровье в пункте диспансеризации можно было буквально за один час.

Посетителям не требовалась дополнительная запись или кипа документов. Достаточно было при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пациенты проходили анкетирование с целью выявления хронических заболеваний, измерение роста, веса, давления, ЭКГ и анализ крови на уровень глюкозы и холестерина. По словам врачей, осмотр в пункте — лишь начальный этап диспансеризации. Для полного обследования придется все равно обратиться в свое учреждение здравоохранения.

Такие выездные медицинские акции в Котельниках уже стали традицией. Они проводятся регулярно и, чтобы охватить максимальное количество желающих пройти диспансеризацию, в самых людных местах города.