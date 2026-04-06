День здоровья прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Всемирный день здоровья отметили в субботу, 4 апреля, в парке усадьбы Кривякино. Праздничные мероприятия этом году прошли под девизом «Вместе к здоровью. Вместе с наукой».

Вначале сотрудники молодежного центра «Олимпиец» провели энергичную зарядку, которая зарядила всех присутствующих бодростью и хорошим настроением. Представители старшего поколения вышли на старт прогулки в стиле северной ходьбы, а любители бега приняли участие в легкоатлетической пробежке.

На центральной площади парка работал Центр здоровья, где все желающие смогли проверить свое давление и уровень сатурации, получив ценную информацию о своем состоянии.

Всемирный день здоровья был учрежден в 1948 году в честь создания Всемирной организации здравоохранения, а с 1950 года стал ежегодной традицией.