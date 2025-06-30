День здоровья прошел на стадионе «Локомотив» в Дмитрове

Все желающие смогли пройти бесплатное обследование на Дне здоровья на стадионе «Локомотив» в Дмитрове. Медики осмотрели около 500 человек.

Специалисты Дмитровской больницы регулярно проводят подобные мероприятия. На этот раз они организовали День семейного здоровья, где обследовали для всех желающих. Отдельно организовали сектор для детей, где принимали педиатры, детские неврологи, офтальмологи и хирурги. Юные пациенты прошли антропометрию для оценки физического развития, сдали кровь на ключевые показатели и прошли ЭКГ для проверки сердца. Чтобы ребята не скучали, для них аниматоры проводили игры, эстафеты и рисовали аквагрим.

Взрослым измеряли антропометрические данные, артериальное и внутриглазное давление, брали анализ крови и делали флюорографию. Благодаря тому, что в парке передвижной техники Дмитровской больницы теперь есть цифровой маммографический комплекс, стало возможным проведение всего спектра исследований входящих в диспансеризацию.

Посетители Дня здоровья также получили консультацию у терапевта, онколога, стоматолога, а женщины — у акушера-гинеколога. Отдельный блок скрининга был направлен на выявление новообразований. Результаты будут размещены в личном кабинете пациента на портале Госуслуг через неделю.

«Проведение диспансеризации достаточно эффективно позволяет выявлять серьезные заболевания на самой начальной стадии. В прошлом году диспансеризацию прошли более 80 тысяч жителей округа. У примерно четырех тысяч были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, у порядка четырехсот — начальная стадия онкологических заболеваний. Сейчас все они получают необходимое лечение», — отметил Александр Авакян, главный врач Дмитровской больницы.

Во время мероприятия работала школа профилактики хронических заболеваний. Участники узнали, как предотвратить инфаркт, диабет и рак, а также оценили личные риски по шкале SCORE и получили персональный план здоровья.

Медики Дмитровской больницы напоминают, что диспансеризацию можно пройти в любой будний день, обратившись в поликлинику. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Наша важная задача — заботиться о здоровье и благополучии каждого жителя округа. Именно поэтому мы продолжаем развивать систему здравоохранения, модернизируем медицинское оборудование и создаем все необходимые условия для лечения и профилактики здоровья населения, а также для работы сотрудников медучреждений», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.