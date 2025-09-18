День здоровья прошел на химическом предприятии в Воскресенске

Мероприятие посетили более 50 работников филиала «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим». Все они получили персональные рекомендации от врачей.

Такие Дни здоровья дают сотрудникам предприятия возможность проконсультироваться с врачами высшей категории, запись к которым в обычных условиях часто сопряжена с длительным ожиданием, а также пройти важные диагностические процедуры без отрыва от работы.

Медицинскую помощь работника филиала предоставляли три узкопрофильных специалиста: невролог, кардиолог и маммолог. В рамках Дня здоровья можно было сделать электрокардиограмму, ультразвуковое исследование молочных желез и сдать экспресс-анализы крови на уровень глюкозы и холестерина.

Заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что проведение таких мероприятий является частью комплексной программы по укреплению здоровья сотрудников и созданию комфортных условий труда в компании.