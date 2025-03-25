День здоровья пройдет в Центре онкопомощи в Воскресенске 29 марта

В городском округе Воскресенск пройдет День здоровья, организованный Центром амбулаторной онкологической помощи. Мероприятие направлено на раннее выявление факторов риска онкологических заболеваний у жителей, которые не состоят на диспансерном учете и не имеют онкологических диагнозов.

В рамках Дня здоровья все желающие смогут пройти осмотр у онколога. По результатам консультации и сбора анамнеза врач может назначить дополнительные диагностические исследования, такие как маммография, компьютерная томография легких, анализ кала на скрытую кровь или анализ уровня ПСА.

Медосмотр пройдет с 9:00 до 14:00 по адресу: Больничный проезд, 1, корпус 2.

Напомним, для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (991) 573-96-46. При посещении мероприятия при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.