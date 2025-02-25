День здоровья пройдет в Центре онкопомощи в Воскресенске 1 марта

Поучаствовать в мероприятии могут жители городского округа без онкологического диагноза. В ходе осмотра специалисты могут выявить факторы риска развития заболевания и дообследовать всех желающих.

Каждого осмотрит врач-онколог. В ряде случаев могут назначить дополнительные диагностические мероприятия. К примеру, маммографию, компьютерную томографию легких, анализ кала на скрытую кровь и ряд других.

День здоровья состоится в первый день весны, 1 марта. Начнется осмотр в девять часов утра и завершится в два часа дня.

Подробная информация по телефону: +7 (991) 573-96-46. С собой нужно обязательно взять основные документы — это паспорт, полис ОМС и СНИЛС.