День здоровья пройдет в поликлинике № 2 в Мытищах 21 декабря

В поликлинике № 2 города Мытищи 21 декабря состоится заключительный в этом году День здоровья. Жители смогут пройти бесплатное обследование на выявление различных видов рака.

В рамках мероприятия предусмотрены консультация онколога, диагностика новообразований кожи, рентгенография, цитологическое исследование шейки матки, маммография и УЗИ молочных желез, анализ крови на простатический специфический антиген.

Пройти обследование могут все желающие старше 18 лет. Прием будет проводиться с 8:00 до 14:00. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Регулярные медицинские осмотры крайне важны для своевременного выявления заболеваний, включая онкологические. Обнаружение рака на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное лечение и благоприятный прогноз. Если вы заботитесь о своем здоровье или испытываете сомнения, не откладывайте визит к врачу. Адрес поликлиники: Юбилейная улица, 10Б.