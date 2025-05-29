День здоровья пройдет в Одинцове 31 мая

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителей Одинцова приглашают посетить День здоровья в Центре амбулаторной онкологической помощи поликлиники № 1. Проконсультироваться с врачами все желающие смогут в субботу, 31 мая, с 9:00 до 14:00.

Воспользоваться акцией смогут пациенты старше 18 лет, а также прикрепленные к учреждениям Одинцовской областной больницы.

Женщинам по показаниям специалистов сделают маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез. Мужчины смогут сдать анализ крови на простатспецифический антиген, который поможет выявить риски развития рака предстательной железы.

Онкологи также проверят новообразования кожи, проведут диагностику органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы, легких и оценят общее состояние организма.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета и результаты предыдущих обследований.

День открытых дверей начнется в 9:00 и продлится до 14:00.

Предварительная запись по тел. +7 495 663-91-89