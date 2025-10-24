День здоровья пройдет в Химках 25 октября

Жителей Химок приглашают на бесплатную диагностику онкологических заболеваний, которая состоится в субботу, 25 октября. Пройти комплексное приглашают всех желающих в возрасте от 18 лет и старше.

Женщины смогут получить консультацию онколога, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест. Кроме того, всем желающим предложат обследование на новообразования кожи, органов ЖКТ, системы кровообращения и легких.

«Здоровье — это самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем нужно постоянно. Ранняя диагностика заболеваний играет ключевую роль в успешном лечении. Поэтому я призываю всех жителей Химок воспользоваться этой возможностью и пройти бесплатное обследование. Помните, профилактика — лучшее лечение!» — рассказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Прием будет проходить в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом 22, кабинет 216 с 9:00 до 14:00. Для посещения необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.