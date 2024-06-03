День защиты детей отпраздновали во всех микрорайонах Лобни

Фото: Администрация городского округа Лобня

Более пяти тысяч человек поучаствовали в праздновании Дня защиты детей в Лобне. Развлекательные программы, концерты и конкурсы прошли во всех микрорайонах округа.

30 мероприятий организовали для детей округа в День защиты детей сотрудники учреждений культуры. Концерты, конкурсы, мастер-классы и дискотеки прошли во всех микрорайонах Лобни. В них поучаствовало более пяти тысяч человек.

Гости парка «Киово» стали участниками интерактивной программы «Город профессий». В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, пожарные и кинологи. Все присутствующие погрузились в атмосферу разных профессий, поучаствовали в благотворительной ярмарке хендмейд-товаров, посмотрели детский спектакль и концертную программу.

Фото: Администрация городского округа Лобня
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Фото: Администрация городского округа Лобня
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Фото: Администрация городского округа Лобня
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Фото: Администрация городского округа Лобня
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Празднование прошло также в нескольких дворцах культуры в микрорайоне Южный. К примеру, у ледового дворца состоялся фестиваль красок холи. Театр «Камерная сцена» организовал праздник для ребят из многодетных семей. Также развлекательные мероприятия прошли в художественной галерее, музее истории Лобни и центральной библиотеке.

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