День защиты детей отпраздновали во всех микрорайонах Лобни

Более пяти тысяч человек поучаствовали в праздновании Дня защиты детей в Лобне. Развлекательные программы, концерты и конкурсы прошли во всех микрорайонах округа.

30 мероприятий организовали для детей округа в День защиты детей сотрудники учреждений культуры. Концерты, конкурсы, мастер-классы и дискотеки прошли во всех микрорайонах Лобни. В них поучаствовало более пяти тысяч человек.

Гости парка «Киово» стали участниками интерактивной программы «Город профессий». В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, пожарные и кинологи. Все присутствующие погрузились в атмосферу разных профессий, поучаствовали в благотворительной ярмарке хендмейд-товаров, посмотрели детский спектакль и концертную программу.