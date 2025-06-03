День защиты детей отметили в парке «Дубки» в Химках

Праздник в первый день лета охватил все микрорайоны Химок. Развлекательную программу в том числе организовали в парке «Дубки».

Музыкальный концерт и яркую анимационную программу подготовили в День защиты детей для посетителей парка «Дубки». Юные гости приняли участие в тематическом квесте, попробовали смоделировать шар и раскрасили лица аквагримом. Завершила праздник анимационная программа «Сказочные приключения».

«Поздравляю всех юных жителей Химок с Днем защиты детей! Этот праздник напоминает нам о важности заботы и внимания к нашим детям, их здоровье, безопасности и счастливому детству. Очень здорово, что в парках города проходят такие насыщенные и яркие мероприятия, где каждый ребенок может почувствовать радость, открыть новые таланты и найти верных друзей», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.