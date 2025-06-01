День защиты детей отметили в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Праздничный фестиваль ко Дню защиты детей «Город профессий» прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках. Для ребят организовали мастер-классы, игры и концерт.

Праздник начался с мастер-класса «Садовод-любитель», где ребятам рассказали про секреты ухода за растениями. У главной сцены провели игру «Открой свои таланты», а в рамках ярмарки юные посетители познакомились с миром различных специальностей.

Помимо этого, организаторы провели мастер-класс «Мечтаю стать», анимационную программу «Русские забавы» и концерт «Открываем лето». Завершился праздник зрелищным шоу «Юный химик». Во время мероприятия всем раздавали мороженое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.