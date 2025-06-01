День защиты детей отметили в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Праздничный фестиваль ко Дню защиты детей «Город профессий» прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках. Для ребят организовали мастер-классы, игры и концерт.
Праздник начался с мастер-класса «Садовод-любитель», где ребятам рассказали про секреты ухода за растениями. У главной сцены провели игру «Открой свои таланты», а в рамках ярмарки юные посетители познакомились с миром различных специальностей.
Помимо этого, организаторы провели мастер-класс «Мечтаю стать», анимационную программу «Русские забавы» и концерт «Открываем лето». Завершился праздник зрелищным шоу «Юный химик». Во время мероприятия всем раздавали мороженое.