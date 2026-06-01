День защиты детей отметили в городском парке Волоколамска

Праздник «Марафон детства», посвященный Дню защиты детей, состоялся 31 мая в волоколамском парке культуры и отдыха. Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова тепло поприветствовала гостей и пожелала ребятам отличных летних каникул.

Для юных жителей и их родителей подготовили большую развлекательную программу. Творческие коллективы и солисты округа представили свои лучшие танцевальные и вокальные номера.

Дети активно участвовали в мастер-классах, играли на интерактивных площадках, отгадывали мультфильмы по картинкам, решали загадки, рисовали на мольбертах и соревновались в спортивных играх. Приятным сюрпризом для ребят стала акция «Бесплатное мороженое — детям»: все желающие смогли получить вкусное угощение. Пенная дискотека стала ярким финалом праздника и подарила детям массу положительных эмоций.