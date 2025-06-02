День защиты детей отметили в Дмитровском округе

Центральной площадкой праздника стал сквер около музейно-выставочного комплекса в Дмитрове. Там можно было поучаствовать в эстафетах, построить городок из мягких больших элементов и расписать на память тарелку на мастер-классе.

Клуб «Дмитровский полк» познакомил ребят с вооружением русских воинов Средневековья. Дети с удовольствием примеряли шлемы и держали в руках оружие эпохи Дмитрия Донского и Ивана Грозного.

Члены Ассоциации ветеранов СВО представили современную амуницию и оружие защитников Отечества, а также угощали всех чаем из самовара и булочками с маком.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поучаствовал в работе нескольких площадок и пообщался с детьми. «В День защиты детей наш округ наполнился смехом и радостью — это лучшая награда для нас, взрослых», — отметил руководитель муниципалитета.

А в парках Дмитровского округа провели общеобластное мероприятие «Город профессий», где юные гости смогли попробовать себя в роли поваров, врачей или спасателей. Детям раздали более 2500 порций мороженого.