День защитника Отечества отметили в парке Воскресенска

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил всех защитников — как героев прошлого, так и тех, кто сегодня стоит на страже безопасности страны.

«В этот день мы славим героев прошлого и настоящего, тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны, защищая наши семьи, близких и родных, наш общий дом. От всего сердца поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и счастья, и конечно, мирного неба над головой. С праздником!» — отметил Алексей Малкин.