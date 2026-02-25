День защитника Отечества отметили в парке имени Талалихина в Подольске

Праздничное мероприятие посетили сотни жителей городского округа — от малышей до ветеранов. В центре внимания гостей оказалась интерактивная площадка, подготовленная центром специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот».

Посетители парка могли осмотреть экспозицию с учебными образцами вооружения и даже научиться собирать и разбирать автомат АК-103. Гостям также рассказали о тактической медицине и оказании первой помощи.

Одним из участников праздника стал кавалер трех Орденов мужества Артем Горшенин. «Очень большой шаг, что в нашем городе происходят такие мероприятия. Я на самом деле очень горд», — поделился впечатлениями военнослужащий.