День Воздушного флота России авиационным парадом отметили в Дмитрове

На аэродроме «Паралет» возле деревни Батюшково Дмитровского округа отметили День Воздушного флота России. Праздник, объединивший историю отечественной авиации и возможности современной малой авиации, прошел 15 августа при поддержке Дмитровского отделения Российского военно-исторического общества.

Гостями мероприятия стали заслуженные летчики, космонавты, ветераны авиации и спортсмены. Среди них — заслуженный военный летчик СССР, полковник Эдуард Чередниченко, Герой России Игорь Тарелкин, летчик-космонавт, Герой России Евгений Тарелкин, заслуженный испытатель космической техники России Александр Шурупкин и семикратный чемпион России в классе «паралет» Алексей Киреев.

После торжественного митинга участники встречи продолжили программу в ангаре. Здесь вспомнили историю Дмитровского аэроклуба, который работал в 1936–1940 годах. Руководитель поискового отряда «Рубеж Славы» Сергей Рыбаков рассказал о его выпускниках, а краевед Аркадий Зюзин — о подвигах летчиков-дмитровчан в годы Великой Отечественной войны.

Главным событием праздника стал авиационный парад. Его открыли два автожира, показавшие фигуры высшего пилотажа. Затем в небо поднялись дельталеты и паралеты, а завершил программу полет воздушного судна с российским флагом. Зрители также увидели выступления парашютистов.

После показательной программы все желающие смогли совершить ознакомительный полет и почувствовать себя настоящими пилотами.

— У Дмитровского округа есть своя большая авиационная история, и здорово, что сегодня она продолжается. Здесь вспоминали выпускников Дмитровского аэроклуба и летчиков-героев, а затем современные пилоты поднялись в небо. Особенно важно, что на такие праздники приходят семьями, вместе с детьми. Возможно, именно после такого знакомства с авиацией кто-то из ребят однажды решит связать с ней свою жизнь, — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Для гостей подготовили полевую кухню, сладкие угощения и музыкальную программу. В течение дня звучали песни об авиации, а вечером состоялся концерт с живой музыкой.

Особенно запоминающимся этот день стал для одного из участников праздника — он впервые поднялся в воздух. После полета впечатления оказались настолько сильными, что он с помощью искусственного интеллекта написал песню, посвященную своему первому полету.