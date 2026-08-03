День Воздушно-десантных войск отметили в Чехове

С 2006 года праздник отмечают ежегодно по всей стране. В Чехове мероприятия прошли у памятника бойцам-десантникам и на аэродроме «Волосово».

Ровно 96 лет назад 2 августа состоялась первая высадка парашютного десанта во время учений под Воронежем. С тех пор воздушные войска отмечают свой профессиональный праздник. В 2006 году памятную дату официально утвердили. В день создания крылатой пехоты местные жители, ветераны и действующие военнослужащие, а также представители администрации отдали дань памяти погибшим героям и возложили цветы и венки к монументу. Здесь же развернули выставку боевого оружия и трофеев. Присутствующих познакомили с экспонатами времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

На аэродроме Волосово 2 августа отметили сразу два праздника: 100-летие ДОСААФ и День Воздушно-десантных войск. Для гостей подготовили грандиозное авиашоу: с утра и до вечера в небе зрители могли увидеть парашютную программу.

Для гостей работали выставочные площадки, где каждый мог познакомиться с историей и мощью оборонного общества. Кульминацией стали награждение военно-патриотических клубов и праздничный концерт.

«„Никто, кроме нас!“ — этот девиз ВДВ сегодня звучал в унисон с громом моторов и аплодисментами зрителей, отдавая дань мужеству крылатой пехоты и вековому наследию ДОСААФ», — отметил глава округа Михаил Собакин.