День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Воскресенске

Патриотическая акция прошла на Новлянской ривьере в Воскресенске. Мероприятие посвятили годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Участниками акции стали представители администрации городского округа, члены Ассоциации ветеранов СВО, волонтеры, воспитанники военно-патриотических клубов и школьники.

Заместитель главы Воскресенска Мария Степанова отметила важность этого дня для всех россиян. «Три года назад жители новых территорий сделали свой выбор и стали едины с нашим государством. Нас связывает общая история и культура, и мы рады, что теперь мы — одно целое», — сказала Мария Степанова.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами. По его словам, три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы соотечественников приняли судьбоносное решение.