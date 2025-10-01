День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Мытищах

Возле Дворца культуры «Яуза» городского округа Мытищи 30 сентября провели масштабный флешмоб. Жители муниципалитета развернули на площади самый большой флаг России и выстроились, образовав цифру «89» — по числу регионов Российской Федерации.

Праздник в Мытищах прошел ярко, эмоционально и насыщенно. Флешмоб, организованный в рамках мероприятия, символизировал национальное единство страны.

«Третий год мы празднуем возвращение новых регионов в состав нашей Родины. Жители этих территорий — коренные русские люди. Сегодняшний день стал еще одним подтверждением нашего единства», — прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Григорий Шаповалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.