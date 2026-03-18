День воссоединения Крыма с Россией отметят в Серпухове

Серпухов 18 марта станет центром патриотических торжеств, посвященных возвращению Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Праздничная программа объединит представителей разных поколений под общим девизом гордости за прошлое и уверенности в общем будущем.

Главной площадкой празднования станет Дворец культуры «Россия». Здесь развернется масштабный форум «Код-Единства. Технологии сохраняют традиции», приуроченный к Году единства народов России. Участники форума обсудят, как современные цифровые решения помогают сохранять культурный код страны, оберегая многовековые обычаи и историческую правду для будущих поколений.

«Особо торжественным моментом форума станет церемония вручения первых паспортов юным жителям Серпухова. Получение главного документа гражданина РФ в день воссоединения Крыма с Родиной призвано подчеркнуть неразрывную связь личной истории каждого подростка с судьбой большой страны. Финальным аккордом дня станет большой праздничный концерт „Крымская весна“. На главной сцене города выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы округа», — отметили организаторы.

Творческие номера будут посвящены темам дружбы народов, любви к Отчизне и героизму. Во всех школах Серпухова пройдут тематические уроки и классные часы. Учащиеся примут участие в исторических викторинах, конкурсах чтецов и выставках рисунков.