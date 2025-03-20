День воссоединения Крыма с Россией отметили в Реутове

В Реутове отметили 11-летие со дня воссоединения Крыма с Россией. Жители зажгли 400 свечей, а центральным событием стала проекция картин Ивана Айвазовского на здание Центра культуры и искусств.

Картины Айвазовского выбрали неслучайно. Художник долгое время жил и творил в Крыму. Он стал символом неразрывной связи полуострова с русской культурой. Зрители смогли погрузиться в историю Крыма, его природную красоту и культурное наследие.

В рамках мероприятия на площади перед Центром культуры и искусств зажгли 400 свечей. Жители Реутова на празднике отметили, что этот день важен для страны.

«Мы увидели цвета российского флага и решили зажечь свечи вместе с волонтерами. Мы очень рады, что Крым присоединился к России, поэтому от всей души присоединились к акции», — рассказала реутовчанка Павла Разыграева.

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией стало часть всероссийской акции. Эта годовщина напомнила о важности исторической памяти и единства народа.