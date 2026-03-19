День воссоединения Крыма с Россией отметили в Чехове

На площади перед Дворцом культуры «Дружба» собрались жители Чехова. Поводом стала годовщина воссоединения Крыма с Россией.

Вместе с жителями на площадь пришли глава округа Михаил Собакин, представители Ассоциации ветеранов СВО, Совета ветеранов, молодогвардейцы, волонтеры, активисты «Движение Первых», школьники и студенты. Многие держали в руках флаги России.

«Сегодняшний праздник — это символ единства, силы духа нашего народа и верности своим историческим корням, — отметил Михаил Собакин. — Это восстановление мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне для крымчан. Мы помним свою историю, гордимся ею и вместе строим будущее».