День воссоединения Крыма с Россией отметили в Чехове
На площади перед Дворцом культуры «Дружба» собрались жители Чехова. Поводом стала годовщина воссоединения Крыма с Россией.
Вместе с жителями на площадь пришли глава округа Михаил Собакин, представители Ассоциации ветеранов СВО, Совета ветеранов, молодогвардейцы, волонтеры, активисты «Движение Первых», школьники и студенты. Многие держали в руках флаги России.
«Сегодняшний праздник — это символ единства, силы духа нашего народа и верности своим историческим корням, — отметил Михаил Собакин. — Это восстановление мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне для крымчан. Мы помним свою историю, гордимся ею и вместе строим будущее».
Собравшиеся также почтили память тех, кто отстаивал право Крыма быть частью России. Ветеран СВО Иван Кузнецов подчеркнул, что события 2014 года стали примером мирного волеизъявления и справедливости. Он добавил, что сегодня важно поддерживать тех, кто продолжает защищать интересы страны.