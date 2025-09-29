День воспитателя отметили в Волоколамском округе

Мероприятия в преддверии профессионального праздника работников дошкольного образования прошли во всех детских садах Волоколамского округа. Глава муниципалитета Наталья Козлова поздравила с Днем воспитателя коллектив детского сада № 9.

Наталья Козлова вручила педагогам угощения к чаю. Она отметила, что детские сады с ранних лет становятся для детей вторым домом.

«Педагогам, музыкальным руководителям, медсестрам, логопедам мы доверяем самое дорогое в жизни. Воспитатели ежедневно дарят маленьким волоколамцам любовь, заботу и внимание. Они открывают нашим детям огромный и интересный мир, становясь чуткими и терпеливыми проводниками», — сказала глава Волоколамского округа.

Коллектив детского сада № 13 поздравила председатель совета депутатов округа Татьяна Шаргаева. Она поблагодарила воспитателей за их нелегкий и очень важный труд, подчеркнув, что эта профессия — настоящее призвание, ведь в заботливых руках работников дошкольных учреждений растет и развивается будущее поколение.