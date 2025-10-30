День волонтера Московской области отметили в Балашихе

Добровольцы со всего региона ежегодно принимают поздравления 29 октября. Виновниками торжества стали все, кто безвозмездно помогает нуждающимся.

В честь праздника в крупнейшем округе Подмосковья провели пленарное заседание. На нем присутствовали председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», председатель окружной Общественной палаты Елена Жарова, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и волонтеры.

«Волонтеры Балашихи — это бескорыстные, отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Их дела не остаются незамеченными: благодаря им мир становится лучше и добрее», — сказала Елена Жарова.

На встрече Геннадия Попова наградили медалью «Общественное признание» за его поддержку и активное участие в развитии институтов гражданского общества и волонтерства в округе.

«Я с уверенностью могу сказать, что наши волонтерские движения и Общественная палата являются одними из лучших в Московской области, а может даже и России. Это заслуга большой команды. Спасибо вам огромное», — отметил Геннадий Попов.

Волонтерам вручили благодарности от главы Балашихи Сергея Юрова.