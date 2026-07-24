День Военно‑Морского Флота России отметили в Ногинске

В Ногинске прошел торжественный митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота. Участники почтили память погибших моряков и отметили вклад ветеранов ВМФ в патриотическое воспитание молодежи.

На площади Победы собрались военнослужащие, ветераны флота, депутаты, представители администрации, юнармейцы и жители округа. Праздник, история которого в России ведет отсчет с 1939 года, остается символом уважения к военным морякам и их службе.

Богородский округ сохраняет многолетние морские традиции. Уже 30 лет призывники муниципалитета проходят службу на подшефном большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко», который вместе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» входит в число флагманов Северного и Тихоокеанского флотов.

Почетным гостем мероприятия стал Герой Российской Федерации, контр-адмирал, командир дивизии атомных подводных лодок и почетный гражданин Богородского округа Илья Козлов. Вместе с ветеранами Военно-Морского Флота он принял участие в памятных мероприятиях.

Военные моряки войсковой части 09703, ветераны округа и юнармейцы возложили цветы к мемориальной доске Героя Советского Союза Михаила Махонькова, памятному знаку «300 лет Военно-Морскому Флоту», памятнику матросу Анатолию Железнякову и месту захоронения ветерана Тихоокеанского флота Бориса Омельченко.

За активную общественную деятельность и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи ряд участников наградили благодарностями.

Завершился митинг минутой молчания. К Вечному огню участники церемонии возложили цветы и венки в память о моряках, погибших при защите морских рубежей страны.