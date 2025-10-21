День военного связиста отметили в Домодедове

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Мероприятие, посвященное Дню военного связиста, прошло на базе 65-го Межвидового регионального учебного центра войск связи, расположенного в городе Домодедово. На базе центра готовят новые кадры для войск связи.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, депутаты Совета депутатов, ветераны и личный состав учебного центра.

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Особое внимание уделили открытию памятника бойцам-связистам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Новый мемориал стал символом памяти, долга и связи поколений воинов.

«Эта профессия ответственная и очень непростая: от качества связи зависит успех всей военной операции. Каждый житель нашей страны знает о подвигах связистов в годы Великой Отечественной войны, когда они тянули линии под обстрелами», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
1/3
Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
2/3
Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
3/3

На церемонии также выступили генерал-полковник Иван Морозов, заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов и начальник учебного центра полковник Сергей Аксенов, подчеркнувшие, что связь — это «нерв армии» и залог ее управляемости в мирное и военное время.

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

По итогам торжества военнослужащих наградили медалями, благодарственными письмами и грамотами, а лучшим представителям части были присвоены очередные воинские звания.

Память о героях-связистах увековечена в новом мемориале, который станет местом притяжения для будущих поколений воинов, продолжающих традиции войск связи.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте