21 октября 2025 18:01 День военного связиста отметили в Домодедове

Мероприятие, посвященное Дню военного связиста, прошло на базе 65-го Межвидового регионального учебного центра войск связи, расположенного в городе Домодедово. На базе центра готовят новые кадры для войск связи.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, депутаты Совета депутатов, ветераны и личный состав учебного центра.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Особое внимание уделили открытию памятника бойцам-связистам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Новый мемориал стал символом памяти, долга и связи поколений воинов. «Эта профессия ответственная и очень непростая: от качества связи зависит успех всей военной операции. Каждый житель нашей страны знает о подвигах связистов в годы Великой Отечественной войны, когда они тянули линии под обстрелами», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово 1/3 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово 2/3 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово 3/3

На церемонии также выступили генерал-полковник Иван Морозов, заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов и начальник учебного центра полковник Сергей Аксенов, подчеркнувшие, что связь — это «нерв армии» и залог ее управляемости в мирное и военное время.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

По итогам торжества военнослужащих наградили медалями, благодарственными письмами и грамотами, а лучшим представителям части были присвоены очередные воинские звания. Память о героях-связистах увековечена в новом мемориале, который станет местом притяжения для будущих поколений воинов, продолжающих традиции войск связи.