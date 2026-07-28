День Военно-морского флота отметили в Павловском Посаде

Мемориал появился по инициативе председателя местного Совета ветеранов Анатолия Зыкова. Он стал символом памяти и гордости за земляков, которые внесли вклад в историю российского флота.

Хотя Павлово-Посадский округ находится вдали от морских берегов, его жители служили на кораблях и прославляли Отечество. Более трех веков Военно-морской флот остается оплотом силы и гордости России. Со времен Петра I российские моряки охраняют морские пути, несут триколор по всему миру и защищают интересы страны.

Сегодня военнослужащие Военно-морского флота выполняют жизненно важные задачи: охраняют рубежи, участвуют в миротворческих операциях, обеспечивают стабильность. Их доблесть и профессионализм — гордость страны.