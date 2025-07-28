День Военно-морского флота отметили в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота России, провели в Химках. Встречу организовали в деревне Брехово у Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности.

Присутствующие узнали историю становлений российского флота. Помимо этого, гостей ждали интерактивные активности и творческих концерт.

«Служба на флоте требует выдержки, спокойствия и уважения к делу. Такие встречи помогают вспомнить людей, которые прошли через море, шторм и службу с честью», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Отметим, что памятную дату в России с 1939 года ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Это праздник тех, кто служил на море, а также участвовал в походах, учениях и боевых операциях.

«Многие знают, как служили деды и отцы. Когда такие события проходят рядом, память становится ближе и понятнее», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Встречу провели в рамках проекта «Успех V единстве поколений».