Сегодня 22:02 День ветеранов боевых действий отметили в Лобне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Подмосковье

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В Лобне прошли мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Праздник объединил несколько поколений защитников Родины — тех, кто прошел Афганистан, боролся с терроризмом в Чеченской Республике, и участников специальной военной операции.

Участник СВО Дмитрий Лоскутов отметил, что такие встречи позволяют вспомнить товарищей, не вернувшихся с задач, обсудить службу и перенять опыт старшего поколения. По его словам, каждый конфликт уникален, и опыт ветеранов разных войн важен для передачи будущим поколениям. В Лобне поддержке защитников Родины уделяют огромное внимание. Каждую неделю на передовую отправляются машины с гуманитарным грузом, ребятам помогают с медицинской реабилитацией, трудоустройством, профессиональной переподготовкой, оказывают психологическую помощь.

К празднику в городской художественной галерее открылась выставка «Герои Лобни». В экспозиции представлены портреты и фотографии из личных архивов бойцов, которые в разные годы с оружием в руках защищали интересы своего Отечества.

«Ребята, мы очень всех ждем дома. Дома все хорошо, ваши семьи под присмотром, ваши дети под присмотром. Мы делаем для этого все возможное», — обратилась к бойцам в зоне СВО глава округа Анна Кротова. Председатель городского отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Мочалов подчеркнул, что ветераны-афганцы до сих пор в строю и оказывают огромную поддержку фронту. Память защитников Родины, не вернувшихся домой, почтили участники акции у мемориала «Звонница». Ветераны, депутаты, общественники и волонтеры зажгли свечи, из которых выложили надпись «Лобня помнит». Депутат Государственной Думы Денис Кравченко отметил, что акция должна стать доброй традицией и ежегодно собирать горожан.