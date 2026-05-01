День весны и труда отметили в Реутове

В пятницу, 1 мая, в реутовском парке «Фабричный пруд» прошло открытие теплого сезона. Праздник начался с передачи эстафеты от Балашихи Реутову и семейного забега «Марафон поколений», объединившего жителей разных возрастов.

Эстафету открыли спортивной разминкой под музыку. Ее провела для детей и взрослых единственная в мире 17-кратная чемпионка международных марафонов, Почетный гражданин Реутова Людмила Колобанова.

Активисты «Молодой Гвардии» организовали две акции в поддержку участников специальной военной операции — «СВОим героям» и «Письмо солдату». На благотворительной ярмарке все средства от продажи сувениров перечислят военнослужащим. Члены Ассоциации ветеранов СВО Реутова показали выставку снаряжения «Есть такая профессия — Родину защищать».

Для гостей работал арт-маркет, где местные мастера представили изделия ручной работы. Юные жители города расписывали деревянные скворечники в творческой мастерской. Большой интерес у посетителей вызвала фотовыставка о династиях Реутова.

«Мы рады, что так много семей пришло на праздник. Важно, что старшее и младшее поколения бежали вместе в одном забеге», — поделилась впечатлениями одна из участниц марафона.

Завершилось событие выступлением вокального коллектива Дома детского творчества.