День весны и труда отметили в парке «Киово» в Лобне | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:04 День весны и труда отметили в парке «Киово» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В парке «Киово» городского округа Лобня прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию 1 Мая. Глава округа Анна Кротова также приняла участие в празднике.

На празднике предложили развлечения на любой вкус: конкурсы с ценными призами, творческие мастер-классы от ЦД «Восточный» и игровую программу от театральной студии «Голоса».

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«Наши учреждения культуры подготовили праздничную программу, чтобы жители сегодня получили дополнительный заряд бодрости и оптимизма. Мне показалось, что весь город собрался в Киово. Столько радости и улыбок я не видела давно. И погода добавила хорошего настроения. Я подходила к жителям, чтобы спросить, как праздник. Понравилось всем», — поделилась Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Анна Кротова также вручила награды за заслуги перед городом. Почетной грамотой отмечена компания АО «Монолит» по случаю ее 30-летия, а также поощрены лучшие творческие коллективы и их руководители за вклад в культурное развитие города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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