День весны и труда отметили в парке «Киово» в Лобне | 360°

02 мая 2024, 16:04
День весны и труда отметили в парке «Киово» в Лобне
В парке «Киово» городского округа Лобня прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию 1 Мая. Глава округа Анна Кротова также приняла участие в празднике.
На празднике предложили развлечения на любой вкус: конкурсы с ценными призами, творческие мастер-классы от ЦД «Восточный» и игровую программу от театральной студии «Голоса».
Реклама
«Наши учреждения культуры подготовили праздничную программу, чтобы жители сегодня получили дополнительный заряд бодрости и оптимизма. Мне показалось, что весь город собрался в Киово. Столько радости и улыбок я не видела давно. И погода добавила хорошего настроения. Я подходила к жителям, чтобы спросить, как праздник. Понравилось всем», — поделилась Анна Владимировна в своем Telegram-канале.
Анна Кротова также вручила награды за заслуги перед городом. Почетной грамотой отмечена компания АО «Монолит» по случаю ее 30-летия, а также поощрены лучшие творческие коллективы и их руководители за вклад в культурное развитие города.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Лобня
Концерты
Реклама
Реклама