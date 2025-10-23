День учреждения боевых наград СССР отметили в Химках

В Химках провели лекцию об учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

На тематическом лектории в школе № 19 собрались педагоги, школьники и их родители, также к разговору о героическом прошлом страны присоединился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Медаль „За отвагу“ всегда ценилась на передовой выше многих орденов. Ее выдавали только за личную храбрость, проявленную в бою. Сегодня, глядя на эти подлинные знаки доблести, молодежь чувствует себя частью великой истории», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Участникам мероприятия рассказали историю возникновения наград и поведали об их смысле. Эти знаки отличия воплощают в себе силу духа, преданность долгу и искреннюю любовь к Родине. Важным элементом программы стал показ оригинальных экземпляров медалей.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул значимость систематического патриотического воспитания. Он отметил, что именно через такие примеры истинного героизма можно воспитать ту непреклонную преданность Родине, которая так необходима.