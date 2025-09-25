День учителя отметят в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

Праздничная программа запланирована на 5 октября. Гости музея смогут познакомиться с семьей Антона Чехова и даже поучаствовать в их любимой забаве.

Начнется мероприятие в 13:00. Для гостей подготовили экскурсию по главному дому усадьбы. Затем все желающие смогут примерить на себя роль актера в постановке по рассказу Чехова «Бенефис соловья». Это позволит глубже погрузиться в атмосферу семьи, которая славилась своими домашними спектаклями.

Франция манила великого драматурга, как и многих писателей и поэтов конца XIX — начала XX веков, поэтому программу продолжит музыкально-литературная встреча «Париж. Москва. Avanture». Создать особую атмосферу помогут лауреат международных конкурсов Алиса Мандрик, актриса Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова Екатерина Малетина и музыкант Иван Рахманов.

Для участия в мероприятии необходимо приобрести билет на официальном сайте музея-заповедника «Мелихово». Там же можно узнать всю подробную информацию.